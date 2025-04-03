Общеобластной субботник пройдет в Люберцах 12 апреля

Мероприятие начнется в городском округе в 10:00. Участники субботника будут приводить в порядок территории общеобразовательных и медицинских учреждений, дворы и скверы

Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что в субботу, 12 апреля, для жителей будет работать около 30 пунктов выдачи инвентаря, которые организуют управляющие компании, ЖК и ТСЖ.

«Во время субботника планируется убрать мусор и прошлогоднюю листву, привести в порядок деревья, кустарники и газоны, обновить краску на заборах и малых архитектурных формах», — рассказал руководитель муниципалитета.

С подробным адресным перечнем территорий, участвующих в общеобластном субботнике, можно ознакомиться на сайте.

Напомним, что 5 апреля в Люберцах пройдет общегородской субботник в лесопарке «Лесная опушка» и в Центральном парке культуры и отдыха. Все участники будут обеспечены горячим чаем и инвентарем для уборки: перчатками и мешками.