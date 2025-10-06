Общеобластной праздник «Парки. Осень. Заряжай» прошел в Воскресенске

Мероприятие посвятили началу осени и 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Для гостей парка Кривякино подготовили насыщенную и интересную программу.

Юные гости парка поучаствовали в увлекательном квесте «Тайна золотого парка». Для любителей изобразительного искусства в рамках большого арт-проекта «Парковый пейзаж» провели массовый пленэр на живописной территории.

В культурном центре «Усадьба Кривякино» можно было погрузиться в мир поэзии с мини-сборником произведений воскресенских авторов, а также послушать стихи Сергея Есенина в исполнении актрисы театра и кино Аллы Артамоновой.

На фонтанной площади открыли выставку картин художников творческого союза «Арт-движение» и воспитанников школ искусств. Все желающие смогли проявить свою фантазию на мастер-классе по созданию уникальных сувениров или приобрести эксклюзивные изделия ручной работы на ярмарке.

Общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай» прошло 4 октября в 85 парках Подмосковья.