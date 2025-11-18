Общегородское родительское собрание прошло в Королеве

Родители, педагоги, представители администрации и правоохранительных органов обсудили актуальные темы, включая информационную безопасность и профилактику зацеперства. Взрослым напомнили о необходимости следить за безопасностью своих детей на дорогах и в интернете. Необходимо контролировать, как ребенок проводит время в Сети, чтобы защитить его от нежелательной информации и кибермошенников.

Специалисты также рассказали о признаках, которые могут указывать на то, что ребенок занимается поездками на внешних элементах железнодорожных составов. К примеру, мазут на одежде и шнурки в сумке могут быть сигналами о том, что дети увлеклись зацеперством.

Организаторы подчеркнули, что безопасность детей — это дело не одного дня, а постоянный процесс, требующий внимательности и личного примера со стороны родителей.