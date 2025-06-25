Образовательный проект «Умные каникулы» прошел в трех школах в Мытищах

Проект «Умные каникулы» проводят в рамках региональной государственной программы «Образование Подмосковья». В нем приняли участие три школы из Мытищ: № 6, № 29 и № 34.

Программа «Умные каникулы» включает пять направлений: интеллектуальное, общественно-активное, патриотическое, спортивное и культурное. Школьники со второго по восьмой класс, а также десятиклассники из мытищинских школ с 5 июня посетили экскурсии по достопримечательностям города и историческим местам Тулы, поучаствовали в кулинарных мастер-классах и соревнованиях «Газовая эстафета» и «Математические бои».

Благодаря усилиям организаторов проекта, преподаватели смогли предложить ученикам разнообразные интересные и полезные занятия, которые помогли каждому ребенку раскрыть свои таланты и способности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.