Подмосковный центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в городском округе Подольск закрепил за собой статус главного регионального флагмана восстановления участников специальной военной операции. Успех площадки обеспечен синергией передовых медицинских технологий и уникальной муниципальной системы «двойного кураторства».

Сегодня в «Ясенках» реализуются инновационные методики реабилитации, аналогов которым нет в большинстве муниципальных центров страны. В практику активно внедряется гидрореабилитация на базе специализированного бассейна, где бойцы проходят курсы лечебного дайвинга для восстановления координации движений и укрепления мышечного каркаса. Кроме того, на базе центра ветераны с тяжелыми ранениями проходят восстановление в рамках первой в Подмосковье школы адаптивного картинга, а также тестируют новейшие отечественные экзоскелеты с голосовым управлением и встроенной электромиографией для восстановления нейронных связей.

Помимо медицинской составляющей, в Подольске выстроена беспрецедентная модель всесторонней поддержки защитников Отечества. Глава округа закрепил за администрацией статус постоянного куратора учреждения. Муниципалитет взял под личный контроль масштабное благоустройство прилегающей территории, включая оснащение специализированных тренажерных комплексов под открытым небом в лесопарковой зоне центра.

Главным управленческим решением стало внедрение системы сквозной помощи. С момента поступления раненого бойца в «Ясенки» профильные службы администрации округа берут под патронат его семью. Социальные координаторы в Подольске в оперативном «ручном» режиме решают любые бытовые, медицинские и юридические вопросы родственников военнослужащих — от ремонта жилья до организации обучения детей.

Такой комплексный подход, сочетающий высокие медицинские ИТ-технологии и адресную заботу муниципальной власти, позволяет не просто возвращать ветеранов к активной жизни, но и обеспечивает им надежный тыл на весь период восстановления.