Детский сад «Дюймовочка» в Мытищах откроют после капремонта в сентябре

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Капитальный ремонт завершился в детском саду «Дюймовочка» в Мытищах. Обновленное учреждение откроют в сентябре.

Двухэтажное здание детского сада при школе № 24 рассчитано на 200 воспитанников.

Строительно-монтажные работы уже завершены, осталось расставить мебель. Территорию во дворе также благоустроили, посеяли газон, посадили кустарники, установили новые игровые комплексы и беседки.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила высокую готовность учреждения и хороший темп работ, подчеркнув, что садик будет пользоваться большим спросом у местных жителей. К сентябрю обновленный детский сад будет готов принять воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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