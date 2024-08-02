Обновленный бассейн «Бригантина» в Мытищах откроют 9 августа

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел оперативное выездное совещание в здании бассейна «Бригантина», где завершаются ремонтные работы. В рамках проекта заменили систему вентиляции, а также провели ремонт внутренних помещений и чаши бассейна.

Бассейн «Бригантина» был открыт в 2010 году и оснащен чашей из высоколегированной нержавеющей стали, а также современной системой водоподготовки, включающей устройство озонирования воздуха.

На его базе функционирует мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию, где проходят соревнования самого высокого уровня.

В ходе совещания отметили, что общестроительные работы полностью завершены. Осталось устранить небольшие замечания и расставить мебель. Уже 9 августа планируется провести первые тренировки и заплывы.

Ремонтные работы на объекте были проведены в соответствии с современными стандартами и требованиями, что позволит спортсменам и любителям плавания комфортно заниматься в обновленном бассейне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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