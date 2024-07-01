Обновленную скейт-площадку открыли ко Дню молодежи в Ногинске

Сразу на нескольких площадках в Богородском округе отметили День молодежи. Праздничные мероприятие прошли в Ногинске, Электроуглях, Старой Купавне и других населенных пунктах.

Лучшим подарком для молодежи стало открытие обновленной скейт-площадки в Центральном парке Ногинска. У любителей экстрима появилось место, где можно отточить свои профессиональные навыки. Здесь уже прошли первые соревнованиями среди любителей скейтов, самокатов и маунтинбайков.

Торжества на Фонтанной площади начались в 15 часов. Сначала фестиваль автозвука, а вслед за ним КВНщики выступили со своими скетчами и миниатюрами, на летнем Кубке. Продолжили праздничную программу музыканты и танцоры. Здесь же прошло и награждение активистов, молодежных и общественных организаций.

«Богородский округ гордится своей молодежью! Молодые юноши и девушки добиваются высоких результатов в учебе, спорте и науке, создают новые интересные проекты в экономике, культуре, социальной сфере. Молодежь округа помогает нашим защитникам, занимается волонтерством, участвует в благотворительных проектах. В День молодежи желаю всем сохранять энергию, оптимизм, жизнерадостность» — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Вечером прошли музыкальный и рок-фестивали. Финальным аккордом Дня молодежи стало светомузыкальное представление.