Обновленную школу на 950 мест открыли в микрорайоне Полигон в Ногинске

В День знаний в микрорайоне Полигон города Ногинска состоялось долгожданное открытие обновленного образовательного учреждения на 950 мест. Это событие стало важной вехой для жителей, которые ждали его реализации на протяжении 27 лет.

Реконструкция Центра образования № 5 и строительство новой пристройки решило проблему переполненности. Теперь вместо 800 учеников, которые учились в старом здании, рассчитанном всего на 420 человек, современное пространство готово принять 950 детей.

Учебное заведение оборудовано по последнему слову техники. В школе созданы все условия для комфортного обучения: новые спортивные и игровые площадки, специализированные кабинеты и актовые залы. Все классы оснащены интерактивными панелями и зонами для проектной работы. Также имеется полный пищеблок с пекарней, где будут готовить свежую выпечку и горячие обеды.

На торжественной линейке глава округа Игорь Сухин поздравил учеников, родителей и педагогов с началом учебного года. Вскоре запланирован День открытых дверей, который даст возможность родителям ознакомиться с обновлениями. Особое внимание уделили поздравлениям от выпускника школы 1989 года, Героя России, летчика-космонавта Максима Сураева, чье имя теперь носит учебное заведение.