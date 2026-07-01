Обновление дворовых территорий на улице Мира проверили в Мытищах

Сотрудники администрации городсого округа Мытищи регулярно проверяют ход работ по комплексному благоустройству дворовых территорий. Сейчас на улице Мира около домов 9 и 11 проводятся работы по обустройству пешеходных дорожек и подготовке оснований для будущих детских и спортивных площадок.

Комплексное благоустройство дворовых территорий в Мытищах предполагает создание комфортных и современных условий для всех жителей округа.

Согласно эскизному проекту на улице Мира около домов 9 и 11 планируется создание двух зон: классической спортивной площадки и зоны с инклюзивными тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет дополнительно установлено несколько шахматных столов. Завершение всех работ запланировано до 15 августа.

Полностью обновлены на улице Мира пешеходные дорожки и асфальтовое покрытие на проездах. Следующим этапом станет модернизация детской игровой площадки и установка уличных тренажеров, которые планируется завершить до конца июля.