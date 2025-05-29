Областной турнир по фехтованию прошел в Мытищах

Спортсмены их разных городов Подмосковья сразились на саблях в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир по фехтованию собрал около 60 спортсменов из Мытищ, Химок, Лобни и Долгопрудного. Участники скрестили сабли, чтобы выявить сильнейших в соревнованиях среди юношей и девушек. Традиционно наибольший урожай медалей собрали представители спортивной школы олимпийского резерва из Химок.

Воспитанник секции по фехтованию мытищинского детско-юношеского центра «Галактика», член сборной Московской области по фехтованию на саблях Никита Синицын отлично проявил себя, завоевав серебряную награду. Результат стоит признать особо значимым еще и потому, что его соперник был на два года старше.

Победителей и призеров соревнований наградила олимпийская чемпионка, прославленная российская саблистка Яна Егорян.