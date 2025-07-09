Областной семейный праздник прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске

Мероприятие «Семья. Лето. Парк» посвятили Дню семьи, любви и верности. Организаторы подготовили для жителей и гостей городского округа яркую и насыщенную программу.

Депутаты окружного совета Андрей Баранов и Юлия Маркина, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура поздравили собравшихся с праздником. С концертной программе «Мелодия счастья» выступили артисты студии эстрадного вокала «Бриз» дома культуры села Конобеево. Со сцены звучали стихи и поздравления, популярные песни о любви и семье.

Сотрудники Воскресенской городской библиотеки № 1 провели для юных гостей увлекательную викторину «Истории из семейного альбома», где ребятам рассказали об истории праздника, о святых Петре и Февронии Муромских, ставших олицетворением супружеской верности.

В творческой мастерской дети увлеченно создавали из бумаги символ праздника — ромашку, которую в России принято дарить в знак любви и внимания. Для посетителей в парке были организованы фотозоны и угощение освежающим лимонадом.