Областной проект «Умные каникулы» запустили в 5 школах в Люберцах

Образовательные учреждения Люберец присоединились к областному проекту, в рамках которого школьников будут знакомить с современными профессиями. В этом году им расскажут об искусственном интеллекте.

В 2025-м к проекту подключились пять школ округа. Благодаря этому в нем поучаствуют около девяти тысяч учеников.

«В нашем округе проект реализуется в ИТЛ, гимназиях № 16 „Интерес“, № 41, № 5 и № 18. В рамках „Умных каникул“ школьников познакомят с искусственным интеллектом, который в ближайшем будущем войдет в образовательное пространство. Ребята узнают, что такое нейросети, и смогут попробовать себя в подготовке видеоуроков», — сказала заместитель главы — начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

Занятия для детей во время каникул организуют в необычном формате. Участники смогут разработать авторские проекты, заняться исследованиями, научиться программировать. Мероприятия будут проходить на улице, а также с выездом на предприятия и в музеи.