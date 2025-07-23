Областной праздник «Ночь в парке» прошел в Подольске

Фото: 360.ru

Дождь не стал помехой для жителей и гостей Подольска, которые присоединились к мероприятию. В парке имени Виктора Талалихина организовали интересную развлекательную программу, конкурсы и концерт.

«Ночь в парке» стартовала с вечерней экскурсии «Под покровом ночи». Сотрудники Подольского краеведческого музея рассказали об исторических местах округа. На протяжении многих лет они собирали и проверяли факты о парке имени Виктора Талалихина. Гости узнали о роли Арсения Закревского в жизни Подольска и этого парка, о том, как Подольский уезд связан с рекой Пахрой и добычей белого камня с ее берегов.

Затем на танцевальной веранде началась концертная программа под названием «К звездам». Подольские артисты исполнили песни, а также выступил танцевально-хореографический коллектив HARTDANCE. Жители округа с удовольствием танцевали под любимые композиции.

На интерактивной программе «Ночь открытий» молодежь вспоминала слова известных песен. В ходе батла на площадке «Молодежный микс», определили, кто двигается лучше всех — победила дружба. Завершилась «Ночь в парке» зажигательной дискотекой.

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