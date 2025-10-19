Областной хореографический фестиваль «Активное долголетие» прошел в Коломне

Во дворце культуры «Коломна» состоялся первый областной хореографический фестиваль «Активное долголетие», собравший 300 участников из разных городов Московской области. Это мероприятие стало ярким воплощением мечты пожилых людей о танцах, организованным Комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».

Заместитель директора центра Наталья Смирнова отметила, что проект «Активное долголетие» активно развивается в регионе и дает пожилым людям возможность заниматься творчеством и спортом через различные мероприятия, включая такие масштабные фестивали.

Участники фестиваля, поддерживаемые родными и близкими, готовились к выступлениям с волнением и радостью. Коллектив «Очарование» из Ступино, представляющий исторические и бальные танцы, привлек внимание зрителей яркими костюмами и задором.

На торжественной церемонии открытия депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева пожелала участникам удачи и напомнила, что главное — это не только победа, но и удовольствие от танца.

Фестиваль проходил в четырех номинациях: бальный танец, хореография на тему Великой Победы, танцы народов мира и эстрадный танец. Коломенский коллектив «Акварели» выступил трижды, получив бурные овации за танец «Пламя Победы».