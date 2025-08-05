Областной фестиваль «Культурный код Подмосковья» прошел в Котельниках

Общеобластное мероприятие состоялось в минувшие выходные в Кузьминском лесопарке в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Организаторы подготовили разнообразные активности для всех возрастов.

Гости поучаствовали в творческих мастер-классах по народным промыслам, серии подвижных игр и конкурсов с призами, а также посетили экскурсию по знаковым местам лесопарка. Любители чтения смогли узнать что-то новое в летнем читальном зале с подборкой книг об истории Подмосковья.

Центральным событием стала фотовыставка, посвященная культурному наследию Котельников, на которой были представлены редкие архивные снимки и современные фотографии достопримечательностей.

Завершился праздник концертом местных творческих коллективов и анимационной программой с участием ростовых кукол.

Мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в выходные в 85 парках Московской области. Для гостей провели тематические фотовыставки и концертные программы, экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее», квесты и поэтические чтения.