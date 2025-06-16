Областной фестиваль духовых оркестров «Кубок Московии» прошел в Истре

Город стал живой сценой для участников международного фестиваля-конкурса «Кубок Московии 2025». Всего в нем приняли участие более 700 музыкантов из 19 духовых оркестров, а также пять коллективов мажореток.

Даже сильный ливень не стал поводом отменить шествие, коллективы прошли торжественным парадом по улице Ленина. А площадками для выступления оркестров стали: парки, улицы, школы, поющий балкон и летние сцены. Награждение пришлось перенести в помещение, но настроение участникам и зрителям это не испортило.

«Было великолепно, разная программа, разный репертуар, они как будто договаривались, чтобы не играть одно и тоже. То есть мы на разных площадках прослушали разные абсолютно произведения. Получили большое удовольствие, только жалко погода подвела. Очень жалко музыканты мокли. Мы все время за них боялись, когда загремел гром.» - поделилась местная жительница Алина Огурцова.

Все духовые оркестры смогли продемонстрировать свое музыкальное мастерство не только профессиональному жюри конкурса, но и жителям Истры.