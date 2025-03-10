Областное мероприятие «Время цвести» прошло в двух парках в Воскресенске

Праздник, посвященный началу весны, организовали в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» в Воскресенске. Для жителей подготовили творческую и развлекательную программу.

Гости парка могли стать зрителями тематических концертов и творческих мастер-классов. К примеру, в парке усадьбы Кривякино все желающие поучаствовали в занятии по флористике и побывали в лаборатории красоты.

Также жители Воскресенска могли сделать фото на память в тематической фотозоне из гигантских роз и сделать авторские бутоньерки и букеты из сухоцветов и мимоз.

Мастер-класс, посвященный весне, состоялся и в парке «Москворецкий». Здесь с использованием фетра, лент, картона, клея и ножниц дети сделали подарки для мам и бабушек.

Ранее мы рассказывали о том, что почти 100 парков Подмосковья подготовят развлекательную программу к 8 Марта.