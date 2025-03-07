Почти 100 парков Подмосковья подготовят развлекательную программу к 8 Марта

В честь 8 Марта в 95 парках Подмосковья пройдет праздничное мероприятие «Время цвести». Гостей ждут концерты, модные показы, мастер-классы и бьюти-зоны. В 60 парках посетительницам подарят цветы и открытки.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдут занятия по флористике, а стилист Наталья Гуляева расскажет о весенних модных трендах. Также запланированы встречи с психологом и специалистом по ароматерапии Еленой Фетисовой. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве состоится показ «Мода из комода» и мастер-класс по укладке волос. Гостям расскажут о культурном наследии округа и истории любви Саввы Морозова.

Развлекательные программы также пройдут в парках в Коломне, Жуковском и других округах. Напомним, все мероприятия организуют при поддержке Министерства культуры и туризма и АНО «МосОблПарк».