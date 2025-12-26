Областное мероприятие «Новый год под шубой» пройдет в Люберцах 27 декабря

Жители и гости городского округа Люберцы смогут поучаствовать в празднике «Новый год под шубой» в Центральном и Наташинском парках, а также в Парке сказок. В программе подготовили дискотеку, игры для всей семьи, творческие мастерские, лотерею и викторины.

В Центральном парке будет работать резиденция Деда Мороза, а в субботу и воскресенье пройдут встречи с главным волшебником, Снегурочкой и Скоморошкой.

В Наташинском парке откроют почту Деда Мороза, а в выходные волшебник будет ждать гостей в своей резиденции. Все желающие смогут написать письма и загадать желания.

В парке «Марусино» проведут интерактивную программу у новогодней ели 25 декабря в 15:00. На «Лесной опушке» пройдет забег «5 верст» 27 декабря, а в 13:30 в этот же день — анимационная программа «Вокруг елки».

В Парке Сказок со стороны улицы Плеханова проведут экологическую акцию по сбору бытовых отходов.

Подробную информацию о мероприятиях в Люберецких парках можно найти в ТГ-канале.