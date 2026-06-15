Объем привлеченных в Подмосковье инвестиций составит 2,5 трлн рублей в этом году

По итогам 2026 года объем инвстиций, привлеченных в Подмосковье, может достичь 2,5 триллиона рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева отметила, что Московская область рассчитывает привлечь в этом году от 2,4 до 2,5 триллиона рублей.

«Регион уже перешагнул планку в два триллиона рублей привлеченных инвестиций и в качестве новой целевой отметки определил для себя три триллиона рублей», — сказала она.

Ранее Екатерина Зиновьева рассказала, что новые инвестпроекты создадут в Подмосковье около восьми тысяч новых рабочих мест.