Соглашения ПМЭФ дадут Подмосковью 8 тысяч новых рабочих мест

Почти восемь тысяч рабочих мест может появиться в Подмосковье благодаря проектам, реализованным по соглашениям на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего в этом году на ПМЭФ Подмосковье подписало более 40 соглашений. По ним в регионе создадут новые производства, наладят выпуск роботов, будут развивать производственную инфраструктуру.

По прогнозам, в области появится около восьми тысяч новых рабочих мест.

«Мы подписали проекты „лайт индастриал“ — это говорит о том, что там внутри будет много новых производств. Условно, если строится „лайт индастриал“ на 70 тысяч квадратных метров, то вот это как минимум 70 новых компаний малого и среднего предпринимательства», — отметила Екатерина Зиновьева.

Общий объем инвестиций по соглашениям на ПМЭФ в этом году оценили в 95 миллиардов рублей.