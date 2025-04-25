Обелиск «Воин-освободитель» на аллее имени Боханова в Мытищах обновят к 1 мая

Памятник «Воин-освободитель» в микрорайоне Пироговский на аллее имени Николая Боханова в Мытищах отреставрируют до начала мая. Представители администрации округа проверили, как проходят ремонтные работы.

Специалисты заменили основание и гранитные плиты памятника. Сейчас подрядчики завершают монтаж гранита на колоннах и занимаются обновлением самого обелиска. Предстоит этап реконструкции, который требует ювелирной точности: необходимо нанести фамилии и имена воинов, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны. Раньше они также были на обелиске, но потускнели.

Завершить работы подрядная организация планирует 1 мая, чтобы все желающие в День Победы смогли возложить к памятнику цветы.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.