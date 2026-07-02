Росгвардия Подмосковья почтила память погибших участников боевых действий

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны и специальных отрядов Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню ветеранов боевых действий. Их посвятили защитникам Отечества, выполнявшим боевые задачи в разные годы.

Военнослужащие и сотрудники ведомства возложили цветы к Вечному огню, а также к мемориалам, установленным в честь участников специальной военной операции. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов, подчеркнув, что их мужество, самоотверженность и беззаветная преданность воинскому долгу навсегда останутся примером для будущих поколений.

К памятным мероприятиям присоединились и сотрудники вневедомственной охраны, несущие службу на территории комплекса «Байконур». Возле мемориала «Воинам-интернационалистам, ветеранам и участникам локальных войн» исполняющий обязанности начальника подразделения, майор полиции Алексей Т., выступил с патриотическими музыкальными произведениями, посвященными военнослужащим и ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях.

Сохранение памяти о подвиге ветеранов вооруженных конфликтов и участников специальных операций остается важной частью патриотического воспитания и знаком искренней благодарности людям, проявившим отвагу и верность своей стране.