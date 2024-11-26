Андрей Воробьев рассказал о джокере и конкурентных качествах Подмосковья для бизнеса

Большинство из 200 иностранных компаний сохранили работу в Подмосковье

Транснациональные компании всегда говорили, что в России очень высокая доходность, отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев. В регионе находится около 200 иностранных производств — большинство из них успешно работает до сих пор.

«Традиционно у нас был очень высокий потенциал. И в советское время Московская область имела три Ордена Ленина: два из них — за передовое сельское хозяйство. Технологичность, наши инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. И люди, работающие в наших городах, наукоградах, безусловно, дают высокий результат», — отметил он.

Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Подмосковье всегда ждет инвесторов и готово поддержать, сказал Андрей Воробьев. Задача в том, чтобы компании, осуществляющие бизнес, работали с прибылью.

И традиционно у нас работали иностранные компании — их подразделения были одними из самых прибыльных по миру. Транснациональные компании всегда говорили, что в России — очень высокая доходность.

Андрей Воробьев

Всего таких компаний в Московской области около 200. Несмотря на санкции и другие сложности, многим удалось остаться на рынке.

«Большинство из них работает, часть перешла в другие надежные руки, но они производят продукцию и радуют нас показателями», — сказал Андрей Воробьев.

Традиционно в Подмосковье ярко представлена и космическая, и оборонная промышленность.

В 2024 году большое количество компаний продолжает наращивать производство микроэлектроники и различной компонентной базы.

«И в Дубне, и сейчас мы индустриальный парк в Ленинском округе заложили. Программы, которые направлены на импортозамещение, поддерживаются 5-9% ставкой. И они, безусловно, дают заметный эффект», — подытожил глава Подмосковья.

Ранее Подмосковье получило национальную премию за лучшую экосистему для бизнеса.

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