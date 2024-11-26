Андрей Воробьев рассказал о джокере и конкурентных качествах Подмосковья для бизнеса

Транснациональные компании всегда говорили, что в России очень высокая доходность, отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев . В регионе находится около 200 иностранных производств — большинство из них успешно работает до сих пор.

«Традиционно у нас был очень высокий потенциал. И в советское время Московская область имела три Ордена Ленина: два из них — за передовое сельское хозяйство. Технологичность, наши инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. И люди, работающие в наших городах, наукоградах, безусловно, дают высокий результат», — отметил он.

Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».