Подмосковье получило национальную премию за лучшую экосистему для бизнеса

Итоги премии «Мой бизнес» подвели в Минэкономразвития России. Жюри назвало лучшие региональные практики по поддержке предпринимателей и самозанятых, среди которых оказалась экосистема с реестром «100% Подмосковье».

Предприниматели Московской области получают широкий спектр услуг, перечень которых постоянно увеличивается. Например, в прошлом году в регионе заработал реестр «100% Подмосковье». Это возможность разместить свой бизнес на карте брендов инвестиционного портала, что дает доступ к дополнительным мерам поддержки. Именно эта практика получила высокую оценку жюри национальной премии в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса».

«Программу „100% Подмосковье“ запустили в Московской области в конце 2023 года для поддержки региональных брендов. Более 900 производителей уже присоединились к проекту. Предприниматели могут использовать льготы, получать субсидии, а также бесплатно продвигать свои товары на выставках и ярмарках», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Награждение победителей прошло в рамках всероссийского бизнес-форума в Москве.

«Премия „Мой бизнес“ — это возможность обменяться опытом с коллегами из всех регионов России, расширить свое видение на систему поддержки сектора МСП, найти новые точки роста. Это поиск лучших практик для дальнейшего тиражирования и донастройка региональных мер поддержки», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о плотной работе с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым и всей командой министерства. Для Московской области важно обсуждать направления работы, приносящей результаты. Речь идет о создании особых экономических зон, индустриальных парков и реализации других проектов.