НПК «Дедал» из Дубны представит инновационные разработки на форуме «Армия»

Макеты и образцы передовых систем, уже зарекомендовавших себя на практике, представлены на объединенной экспозиции госкорпорации «Росатом». В их числе комплекс технических средств охраны «Кедр-СМВ». На форуме можно будет увидеть интерактивный макет этой охранной системы.

Также посетителям продемонстрируют образец сигнализации «Дрозд-Г». Компания «Дедал» разработала ее для блокирования периметра крупных объектов, в том числе для охраны государственной границы. Кроме того, на форуме выставлен макет боносетевого заграждения «Дубна-М» для водных объектов. Такие использует концерн «Росэнергоатом». Еще один образец системы охранного видеонаблюдения «Кивер-М1» предназначен для круглосуточного и всепогодного слежения за обстановкой с удаленного рабочего места оператора.

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