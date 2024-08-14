НПК «Дедал» из Дубны представит инновационные разработки на форуме «Армия»

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Научно-производственный комплекс «Дедал» примет участие в международном форуме «Армия-2024». Познакомиться с достижениями компании можно в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Макеты и образцы передовых систем, уже зарекомендовавших себя на практике, представлены на объединенной экспозиции госкорпорации «Росатом». В их числе комплекс технических средств охраны «Кедр-СМВ». На форуме можно будет увидеть интерактивный макет этой охранной системы.

Также посетителям продемонстрируют образец сигнализации «Дрозд-Г». Компания «Дедал» разработала ее для блокирования периметра крупных объектов, в том числе для охраны государственной границы. Кроме того, на форуме выставлен макет боносетевого заграждения «Дубна-М» для водных объектов. Такие использует концерн «Росэнергоатом». Еще один образец системы охранного видеонаблюдения «Кивер-М1» предназначен для круглосуточного и всепогодного слежения за обстановкой с удаленного рабочего места оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте