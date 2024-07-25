Новый вид операций при болях в пояснице начали проводить в Люберцах

Люберецкие нейрохирурги начали проводить новый вид малоинвазивных операций пациентам, которые испытывают боли в пояснице. Это блокада суставов, которая проводится с помощью радиочастотного генератора.

«Под контролем рентген-аппарата C-дуга в позвоночник устанавливают проводниковые иглы, через которые вводится подключенный к генератору электрод для воздействия на ущемленный нерв. Операция проводится под местной анестезией», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Люберецкой областной больницы Джамиль Одаманов.

По словам врачей, большинство пациентов ощущают улучшение состояния сразу после операции. Это выход для людей с артрозом позвоночных суставов, когда еще не образовалась грыжа диска, но при длительной ходьбе и нагрузках возникают боли в спине.

Вмешательство проводится бесплатно, по полису ОМС. Направить на операцию должен лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Оборудование, которое сделало возможным этот вид помощи, появилось в Люберецкой больнице благодаря национальному проекту «Здравоохранение». К этому дню врачи выполнили уже 30 таких операций.

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