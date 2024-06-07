Сегодня 14:15 «Союзмультфильм» разработает уникальный дизайн для детской больницы в Красногорске Воробьев: «Союзмультфильм» займется дизайном детской больницы в Красногорске 0 2 0 Подмосковье

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ПМЭФ-2024

Главный детский больничный комплекс Подмосковья достроят в Красногорске летом и назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. На полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев встретился с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и поблагодарил за согласие помочь с оформлением клинического центра.

Это будет флагманский для Подмосковья медицинский комплекс, в котором смогут лечить в том числе детей со всей страны. На крыше построят вертолетную площадку для экстренных случаев. Стены украсят персонажами мультсериалов «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Оранжевая корова», «Умка». В больнице будут оказывать помощь сразу по 28 профилям.

Планируем скоро открыть наш госпиталь, остались последние штрихи. Создать уют и хорошее настроение пациентам поможет «Союзмультфильм» — команда займется дизайном. Андрей Воробьев

Каждый год по ОМС лечение смогут получать около 15 тысяч юных пациентов не только из Подмосковья, но и из других регионов. «Долгожданный и очень важный президентский проект — в Детском клиническом центре имени Рошаля смогут получать лечение ребята со всей нашей страны. Очень важно, чтобы все они чувствовали себя комфортно», — сказал Андрей Воробьев.

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что для ребенка любимый мультгерой — своего рода лучший друг, с которым он растет и учится новому. «Всегда с готовностью принимаем участие в больших социальных проектах, особенно когда они связаны с детьми, поэтому мы сразу откликнулись на предложение правительства Московской области. Будем очень рады, если любимые персонажи смогут поддержать ребят», — поделилась она. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».