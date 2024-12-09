Новый цех металлообработки построили в ОЭЗ «Ступино Квадрат»

Еще один промышленный объект построили в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Ступинский электротехнический завод получил разрешение на запуск нового цеха для обработки металла.

Компания «СТЭЗ» завершила строительство нового производственного здания площадью свыше 1,3 тысячи «квадратов». Здесь будет работать цех по металлообработке.

«Инвестиции в проект по модернизации производства компании „СТЭЗ“ превысили 440 миллионов рублей. На территории ОЭЗ „Ступино Квадрат“ инвестор будет производить сетевое, телекоммуникационное оборудование, электротехническую, и прочую электронную продукцию», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

После запуска производства появятся новые рабочие места, общий штат на заводе составит 80 человек.

На «СТЭЗ» выпускают клеммы электротехнические винтовые и пружинные, принадлежности для клемм, реле, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений. Это импортозамещающее производство полного цикла.

В Минпромторге задумались о возможности допуска к тяжелым производствам 16-летних подростков: необходимые изменения предлагают внести в Трудовой кодекс и оставить итоговое решение о найме таких сотрудников за работодателем.