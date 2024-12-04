Сегодня 14:47 В погоне за длинным рублем. Зачем подростков отправлять на вредные производства? Волынец: переоценка вредности производств для трудоустройства подростков реальна 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Дети

Рабочие места

Россия

Работа

Минпромторг РФ

Студенты

Образование

В Минпромторге задумались о возможности допуска к тяжелым производствам 16-летних подростков: необходимые изменения предлагают внести в Трудовой кодекс и оставить итоговое решение о найме таких сотрудников за работодателем. Дети хотят работать, но подобные инициативы должны учитывать очень многое, в том числе вопросы здоровья и соблюдения всех прав несовершеннолетних.

Позицию насчет привлечения к труду несовершеннолетних министерство озвучило в ответ на запрос депутатов по теме повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства, сообщил ТАСС. В Минпромторге напомнили о существующих нормах: есть перечень тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, запрещенных для лиц моложе 18 лет. «При этом указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях», — указали в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

В ведомстве допустили внесение изменений в статью 265 ТК РФ — ее нужно дополнить положением о возможности работодателя принимать решение о применении труда лиц, моложе 18, но достигших 16-летия, в таких работах. Требованием для этого Минпромторг назвал создание безопасных условий, подтвержденных различными экспертизами.

Подобное нововведение, полагают в министерстве, позволит промпредприятиям заключать договоры о прохождении оплачиваемой практики со студентами профессиональных образовательных организаций.

Фото: Pxhere

Есть проблема и закон Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан и председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с 360.ru отметила, что, с одной стороны, в России есть проблема нехватки рабочих рук. А выпускники профессиональных училищ не могут работать по специальности, пока не достигнут совершеннолетия. «Но, с другой стороны, есть закон, который оберегает детей от вредных условий производства, для того чтобы не пострадало здоровье ребенка», — напомнила она.

Фото: Pxhere

Волынец допустила, что двигаться нужно в направлении пересмотра вредных условий труда в регламентах и их изменения.

Технический прогресс не стоит на месте, условия труда совершенствуются. То, что раньше относили к вредным условиям, со временем перестает ими быть. Но для этого нужно проводить оценку рабочих мест и, возможно, выводить их из ранга вредных. Тогда можно и детям после окончания училища, получения образования не ждать достижения 18 лет, а сразу идти работать по специальности. Ирина Волынец детский омбудсмен Татарстана

Многие несовершеннолетние, обратила она внимание, не могут трудоустроиться по закону, даже если до 18-летия им осталось полгода. В итоге молодые люди уходят в другие сферы и там остаются. «Они не идут на предприятия, не идут на производство, находят себя в других направлениях, не по специальности. Государство терпит колоссальный урон, потому что обучало этих детей и рассчитывало на них», — подчеркнула Волынец.

Фото: РИА «Новости»

Одновременно с этим, добавила детский омбудсмен, такие выпускники теряют квалификацию, не развиваются в профессиональном плане, и потом настроиться на работу по специальности им достаточно сложно.

Поэтому я против того, чтобы здоровье детей подвергали опасности, даже если действительно есть проблема нехватки рабочих рук. Но, если условия труда перестают быть вредными, нужно проводить соответствующую экспертизу, оценку этих рабочих мест, выводить их из ранга вредности и разрешать подросткам трудоустраиваться. Ирина Волынец

Она заметила, что аналогичный законопроект предложили депутаты Татарстана и выступили с инициативой на федеральном уровне.

Смотреть нужно в обе стороны Волынец также сослалась на опыт стран, которые вывели из разряда вредных производства из-за того, что таковыми они быть перестали. «Появляются дополнительные средства защиты, новое оборудование, которое снижает эту вредную нагрузку. И по сути, можно переоценить рабочие места», — сказала собеседница 360.ru.

Дети, подчеркнула она, на самом деле хотят работать. И необходимо обеспечить их трудовым договором, позаботиться об официальном оформлении и не допустить нарушения трудового законодательства.

Фото: РИА «Новости»

«Здесь нужно, конечно, в обе стороны смотреть. Да, [есть] возможность зарабатывать, помогать своим семьям и как-то формировать бюджет для подростка. Но в то же время [нужно], чтобы это не нанесло ущерб его здоровью», — заметила Волынец.

По закону, напомнила она, до достижения 18 лет человека не считают взрослым. В том числе поэтому стоит исключить вредное воздействие всех факторов, для того чтобы молодой россиянин не подорвал здоровье в погоне за длинным рублем.