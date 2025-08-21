Новый тротуар появится вдоль Октябрьского проспекта в Люберцах

Сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку и восстанавливают газоны. Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Подрядчик, как и обещал нам, усилился: дополнительно привлечены специалисты, видна динамика по строительству подземного пешеходного перехода по улице Смирновская. Объект очень важен, тысячи жителей каждый день пользуются этим участком проспекта, поэтому продолжаем контролировать ход работ на объекте», — отметил Владимир Волков.

Активные работы также ведут на подземном переходе на Красной улице. Объект уже находится в высокой стадии готовности. Открыть его планируют осенью этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что более тысячи дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года.