Более тысячи дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года

В 2025 году в Московской области отремонтировали более 1,1 тысячи дорог, часть из которых обновили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Программа ремонта дорог Подмосковья на 2025 год уже выполнена на 90% — дорожники обновили более 1,2 тысячи километов покрытия. На региональной сети отремонтировали 250 дорог длиной более 730 километров по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“, а также отремонтировали 890 муниципальных дорог общей протяженностью около 500 километров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональных трассах покрытие обновили в 26 округах. Так, в деревне Авдеево ремонт провели на дороге к школе и детскому саду, а в Монино — на Железнодорожной улице и Новинском шоссе. В Истре обновили улицу Босова рядом с учебными заведениями и парком.

На муниципальных дорогах ремонт организовали в 25 округах, обновили почти 500 километров дорог и тротуаров. В Красногорске отремонтировали улицу Чапаева около школы и станции МЦД Опалиха, в Электростали — улицу Загонова рядом с учебными и медицинскими учреждениями, а в Люберцах — улицу Южную возле больницы, гимназии и медицинского колледжа.

В ведомстве отметили, что ремонт планируют завершить осенью. Ознакомиться с перечнем участков можно на сайте.