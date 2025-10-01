Новый стоматолог пополнил штат областной больницы в Одинцове

Стоматолог общей практики Надыр Абулкадиров начал работать в Жаворонковской врачебной амбулатории Одинцовской областной больницы. Специалист ведет прием по будням с 08:30 до 14:30.

Он уже не новичок: в 2018 году окончил Тверской государственный медицинский университет, затем работал в Торопце. Позднее Надыр Абулкадиров прошел ординатуру в Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента и остался в столичном регионе.

Решение стать врачом он принял еще в школе: отличные оценки по биологии и химии подтолкнули к медицине. Сначала хотел стать хирургом, позже выбрал стоматологию. Но мечта о хирургии не ушла — Надыр планирует пройти переподготовку по челюстно-лицевой хирургии, чтобы сочетать обе области.

