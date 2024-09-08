Акцию «Мячи — детям» провели в Люберцах. Член правления федерации футбола округа Дмитрий Кудинов передал волейбольные и баскетбольные мячи ученикам школы № 51 и гимназии № 24.

Дмитрий Кудинов сообщил, что продолжает реализовывать программу «Мячи — детям» и теперь учащиеся еще двух школ будут заниматься физической культурой и спортом с обновленным инвентарем.

Напомним, что благотворительная акция стартовала несколько лет назад и охватила образовательные учреждения Люберец, Дзержинского и других округов Московской области. Проект также распространился на новые территории РФ, включая ДНР, ЛНР и Абхазию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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