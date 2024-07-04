Новый склад появится в поселке Обухово в 2025 году

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Строительство складского комплекса началось в поселке Обухово Богородского округа. Согласно проекту, застройщик ПСК «Атлант-Парк» возведет одноэтажное здание площадью почти в 40 тысяч квадратных метров.

Будущий комплекс будет сдаваться в аренду и предназначаться для хранения негорючих товаров и упаковки. Также на территории комплекса появится полигон площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года. На данный момент «Атлант-Парк представляет собой 570 тысяч квадратных метров занятых складских площадей.

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