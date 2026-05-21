Представителей растущих брендов Подмосковья пригласили на конкурс

Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ дало старт новому сезону конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Заявку можно подать до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф .

Конкурс «Знай наших» — это площадка для сотрудничества предпринимателей, крупного бизнеса, институтов развития и государства. Цель — помочь российским компаниям выйти на новый уровень.

Принять участие могут малые и средние предприятия, которые производят продукты питания, одежду, косметику, товары для дома. Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание технологическим брендам. Для них предусмотрены отдельные номинации в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопродуктивного сельского хозяйства и других.

Чтобы пройти отбор, бренд должен иметь локализацию производства не менее 30% и положительную динамику продаж. Победителей ждут консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам, членство в бизнес-объединениях и другие возможности для развития.