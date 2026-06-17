Новый промышленный парк построят в Балашихе

Балашиха укрепит статус одного из ведущих промышленных центров Подмосковья. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев посетили строительную площадку первого в округе промышленного парка «Балашиха» на Новском шоссе.

Возведение объекта площадью более 330 тысяч квадратных метров стартовало в июне 2025 года. Парк создаст более трех с половиной тысяч рабочих мест для жителей округа в непосредственной близости от дома. Развитие таких площадок и поддержка бизнеса являются приоритетами Народной программы Единой России.

«Для Балашихи этот проект имеет огромное значение. В округе дефицит свободной земли, поэтому готовые промышленные боксы помогают привлекать серьезных инвесторов, увеличивать налоговые поступления и давать людям хорошую работу рядом с домом», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парк построят в инновационном формате «лайт индастриал». Это многофункциональные пространства, объединяющие под одной крышей производство, современные офисы, склады и демонстрационные залы. Все объекты сдаются с полным пакетом коммуникаций: газ, вода, тепло и электричество уже подведены.

«Промышленный парк „Балашиха“ — это очередной масштабный проект. Резиденты получают готовые цеха и могут сразу приступать к делу, не тратясь на инфраструктуру. В выигрыше остаются все: город получает дополнительные налоги, которые мы направим на благоустройство, медицину и образование, делая Балашиху еще комфортнее», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Территория парка станет площадкой как для крупных сервисных хабов, так и для гибких модулей легкой промышленности, которые управляющая компания поможет адаптировать под индивидуальные запросы любого бизнеса. В городском округе Балашиха реализовано уже пять промышленно-логистических парков — «Лунн», «Демидов», «Румянцев», «Соболиха» и «Милованов». Промышленный парк «Балашиха» планируется полностью ввести в эксплуатацию в течение шести лет.