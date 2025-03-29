Новый кабинет маммографии открыли в поликлинике № 6 в Мытищах

В Мытищах начал работать новый кабинет маммографии в поликлинике № 6. Уже более 110 пациентов прошли обследования.

Благодаря современному аппарату медики получают высококачественные рентгеновские снимки, что важно для точной диагностики и выявления патологических новообразований на ранних стадиях.

Кабинет маммографии работает по будням с 8:00 до 14:00. Исследование также можно пройти в порядке живой очереди в День семейного здоровья по субботам. Следующая акция пройдет 19 апреля.

Отметим, поликлиника № 6 располагается в Пироговском микрорайоне на Советской улице, дом № 2.

Благодаря государственной программе «Здравоохранение» с начала 2025 года в Мытищинской больнице запустили три единицы тяжелого цифрового оборудования: в поликлинике № 5 — маммограф, в терапевтическом отделении стационара — рентген-аппарат и флюорограф — в поликлинике № 3.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.