«Настоящий город в городе». Андрей Воробьев заложил основу будущего индустриального парка

Первый камень заложили в фундамент индустриального парка «Ленинский». Там появится свыше пяти тысяч рабочих мест. Это будет не простая производственная площадка, а «город в городе», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Названная выше госкорпорация будет первым резидентом в парке. Она выбрала локацию для производства электронно-компонентной базы.

Он дал старт строительству вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Запуск планируем в 2027 году. Так мы уменьшим долю импорта и укрепим суверенитет нашей страны, создадим 200 рабочих мест», — рассказал Андрей Воробьев об уникальности первого резидента.

Он поблагодарил Минпромторг и президента за поддержку проекта. Индустриальный парк «Ленинский» станет уникальным в регионе.