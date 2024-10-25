«Настоящий город в городе». Андрей Воробьев заложил основу будущего индустриального парка

Андрей Воробьев дал старт созданию нового индустриального парка Подмосковья

Первый камень заложили в фундамент индустриального парка «Ленинский». Там появится свыше пяти тысяч рабочих мест. Это будет не простая производственная площадка, а «город в городе», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он дал старт строительству вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Названная выше госкорпорация будет первым резидентом в парке. Она выбрала локацию для производства электронно-компонентной базы.

«Запуск планируем в 2027 году. Так мы уменьшим долю импорта и укрепим суверенитет нашей страны, создадим 200 рабочих мест», — рассказал Андрей Воробьев об уникальности первого резидента.

Он поблагодарил Минпромторг и президента за поддержку проекта. Индустриальный парк «Ленинский» станет уникальным в регионе.

Сделаем его настоящим городом в городе. Построим колледж для подготовки кадров, гостиницу, зеленые зоны, места отдыха и магазины, кафе, МФЦ, аптеки и спортивные площадки.

Андрей Воробьев

Количество индустриальных парков в Подмосковье достигло 70 — они уже на 88% заполнены резидентами. А это и рабочие места, и рост экономики.

«Ежегодно около 180 компаний заходят в индустриальные парки. Это во многом благодаря формату лайт индастриал. Он позволяет запустить новое производство всего за три месяца», — отметил губернатор.

Вместе с тем помогает промышленная ипотека — ее инициировал президент.

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