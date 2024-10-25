«Настоящий город в городе». Андрей Воробьев заложил основу будущего индустриального парка
Андрей Воробьев дал старт созданию нового индустриального парка Подмосковья
Первый камень заложили в фундамент индустриального парка «Ленинский». Там появится свыше пяти тысяч рабочих мест. Это будет не простая производственная площадка, а «город в городе», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он дал старт строительству вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.
Названная выше госкорпорация будет первым резидентом в парке. Она выбрала локацию для производства электронно-компонентной базы.
«Запуск планируем в 2027 году. Так мы уменьшим долю импорта и укрепим суверенитет нашей страны, создадим 200 рабочих мест», — рассказал Андрей Воробьев об уникальности первого резидента.
Он поблагодарил Минпромторг и президента за поддержку проекта. Индустриальный парк «Ленинский» станет уникальным в регионе.
Сделаем его настоящим городом в городе. Построим колледж для подготовки кадров, гостиницу, зеленые зоны, места отдыха и магазины, кафе, МФЦ, аптеки и спортивные площадки.
Андрей Воробьев
Количество индустриальных парков в Подмосковье достигло 70 — они уже на 88% заполнены резидентами. А это и рабочие места, и рост экономики.
«Ежегодно около 180 компаний заходят в индустриальные парки. Это во многом благодаря формату лайт индастриал. Он позволяет запустить новое производство всего за три месяца», — отметил губернатор.
Вместе с тем помогает промышленная ипотека — ее инициировал президент.