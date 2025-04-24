Новый флюорограф установили в поликлинике № 6 в Мытищах

Недавно открытая поликлиника уже оснащена современным оборудованием. Теперь к тяжелой медицинской технике прибавился и флюорограф.

Поликлинику № 6 в микрорайоне Пироговский посетили представители администрации округа. Медицинское учреждение открыли чуть более года назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена». Поликлиника построена для жителей микрорайона и 33 близлежащих населенных пунктов, в общей сложности она может обслужить порядка 36 112 человек, включая 8 469 детей.

Учреждение полностью укомплектовано медицинскими кадрами, включая участковых и узких специалистов, и оснащено современным оборудованием, на котором медики могут проводить необходимые исследования на месте, без отсылки жителей в другие филиалы.

Рентгенографический комплекс поликлиники уже провел более 4500 исследований с начала работы, все заключения доступны в электронном виде, что упростило доступ к медицинским данным для пациентов и врачей.

22 марта открыли кабинет маммографии, в нем установили современный цифровой аппарат, благодаря которому можно получить качественные рентгеновские снимки для раннего выявления патологий.

Диагностика на новом флюорографе, стала доступна жителям как по направлению врача, так и в Дни семейного здоровья и в рамках диспансеризации. Поликлиника № 6 предоставила жителям Пироговского и окрестных районов возможность получать современную и качественную медицинскую помощь, не покидая пределы места жительства.