Новый детский сад построят в ЖК «Ярославский» в Мытищах в 2026 году

Новый детский сад появится рядом с жилым комплексом «Ярославский». Его смогут посещать 300 детей.

Глава городского округа Мытищи заложила капсулу с посланием в фундамнент строящегося детского сада в жилом комплексе «Ярославский». Всего в дошкольном образовательном учреждении будет обустроено 12 групп со отдельными спальнями, игровыми комнатами. Также в саду оборудуют игровые и спортивные площадки.

Отроется новое образовательное учреждение в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона со вторым местом на Спартакиаде учащихся. Они завоевали 397 наград.

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