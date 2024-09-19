Новый детский сад построят в ЖК «Ярославский» в Мытищах в 2026 году

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Новый детский сад появится рядом с жилым комплексом «Ярославский». Его смогут посещать 300 детей.

Глава городского округа Мытищи заложила капсулу с посланием в фундамнент строящегося детского сада в жилом комплексе «Ярославский». Всего в дошкольном образовательном учреждении будет обустроено 12 групп со отдельными спальнями, игровыми комнатами. Также в саду оборудуют игровые и спортивные площадки.

Отроется новое образовательное учреждение в 2026 году.

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