Новый детский сад на 250 мест «Чебурашка» открыли в Домодедове

В Домодедове открыли новый детский сад «Чебурашка» на 250 мест. Перед образовательным учреждением организовали праздник для воспитанников и их родителей.

Площадь нового детского сада — шесть тысяч квадратных метров. Объект построили в жилом комплексе «Домодедово парк». Его отнесли к школе № 12, где созданы условия для всестороннего развития.

Образовательное учреждение оборудовали всем необходимым для комфортного пребывания детей. Здесь расположились стандартные группы со спальнями, хореографический кабинет, спортивный зал с тренажерами, сенсорная комната, классы математики и логики, лаборатория чудес и студия конструирования. Дети уже познакомились с новыми помещениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.