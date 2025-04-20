Новый детский сад на 160 мест откроют в Подольске к 1 сентября 2025 года

В жилом комплексе «Каскад Парк» рядом с деревней Бережки в Подольске к новому учебному году откроют детский сад на 160 малышей. Сейчас специалисты приступили к финишным работам.

Основные этапы строительства детского сада в Подольске уже завершили. На первом этаже специалисты полностью возвели внутренние перегородки, на втором этаже — черновые работы. Сейчас там выполняют стяжку полов.

Одновременно строители монтируют внутренние инженерные системы: вентиляцию, водоснабжение и электроснабжение. Помимо этого, специалисты приступили к отделке фасада здания. Все работы идут по графику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе возведут 29 школ, 21 детский сад и общежитие филиала Московского государственного института международных отношений. Самый крупный детсад — на 560 мест — построят в этом году в Люберцах.