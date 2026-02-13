Новые услуги БТИ Московской области: подготовка документов онлайн

Жители Московской области теперь могут заказать подготовку технического плана и технического паспорта, не выходя из дома. Для этого нужно воспользоваться Региональным порталом государственных и муниципальных услуг (РПГУ).

Чтобы получить услугу, необходимо: 1. Зайти на РПГУ Московской области. 2. Подать заявку онлайн. 3. Оплатить услугу банковской картой. 4. Получить готовый результат.

В 2026 году к РПГУ подключат еще четыре востребованные услуги БТИ: * подготовку проекта перепланировки; * перевод садового дома в жилой; * подготовку акта обследования (снос или гибель объекта); * подготовку межевого плана земельного участка.

Более подробную информацию обо всех услугах БТИ Московской области можно найти на официальном сайте учреждения (https://mobti.ru/) и в окнах БТИ в МФЦ МО (https://mobti.ru/filialy/), а также по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Чат-бот @MyBTIServices_bot (https://t.me/MyBTIServices_bot) также предоставляет дополнительные сведения о БТИ Московской области.