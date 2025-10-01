Новые цифровые микроскопы приобрели для школы № 2 в Истре

В центре «Точка роста» в школе № 2 в Истре обновили оборудование, изменения коснулись кабинета биологии. Для занятий закупили восемь новых цифровых микроскопов.

Эти устройства предоставляют школьникам возможность изучить микромир благодаря большему увеличению и расширенному функционалу. Во время урока учитель биологии продемонстрировала работу нового оборудования. Ребята получили возможность не только наблюдать мельчайшие организмы и структуры под увеличительным стеклом, но и детально разобраться в устройстве самих приборов.

Отметим, что проект «Точка роста» в школах Истры объединяет учеников, которые заинтересованы в научных исследованиях и проектировании. Занятия доступны для ребят разных возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.