Новые пешеходные дорожки обустроили по 12 адресам в Мытищах

Завершают работы в рамках губернаторской программы «Пешком» на 2024 год. В Мытищах проложили новые пешеходные дорожки по 12 адресам.

Самые популярные «народные тропы» округа включили в программу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Всего в Мытищах таких оказалось 12. Запросы на обустройство тротуаров поступали от самих жителей.

Программу «Пешком» реализуют в Московской области с 2021 года. Каждый год в округах региона строят тротуары там, где жители срезают себе путь к магазинам, остановкам, к местам работы и учебы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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