Новые муниципальные меры поддержки медиков появятся в Мытищах

Встреча на тему мер социальной поддержки сотрудников государственных медучреждений прошла в Мытищах. На ней обсудили действующие программы и планы.

Участниками мероприятия стали главные медицинские работники учреждений и депутаты. Они озвучили действующие меры поддержки.

Так, в Мытищах медикам по договорам коммерческого найма предоставляют жилье. Мерой воспользовались уже более 30 специалистов. Также им помогают обеспечить детей местами в детских садах и школах и трудоустроить супругов.

Эксперты обсудили предложения по разработке дополнительных мер социальной поддержки за счет муниципального бюджета. Это могут быть единовременные и ежемесячные выплаты, в том числе молодым специалистам, компенсация аренды жилья.

Документацию по новым мерам проработают до конца мая. Вступят в силу инициативы во втором полугодии 2025 года.