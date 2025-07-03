Новые меры соцподдержки медработников появились в Мытищах

Теперь жилье по договорам аренды или для работы предоставляется медицинским работникам государственных больниц Московской области, которые работают в Мытищах. Деньги на аренду жилья также будут выплачивать.

Так, 30 тысяч рублей в месяц могут получать некоторые медицинские работники Мытищинской областной больницы на оплату жилья, если они не входят в специальный список, утвержденный губернатором.

Единовременные выплаты тоже есть. 100 тысяч рублей получат некоторые врачи из Мытищинской областной больницы и Мытищинской подстанции скорой помощи. 80 тысяч рублей — фельдшеры тех же учреждений.

Ежемесячные выплаты получат врачи. Их размер составить 10 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по пять тысяч рублей. 10 тысяч рублей в месяц выделили молодым специалистам из амбулаторно-поликлинического подразделения больницы.

Возмещение расходов за проезд, помощь с детьми в детских садах также теперь доступны для медработников в Мытищах.