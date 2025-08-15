Новые лестницы установили в доме № 15 на улице Комитетский лес в Королеве

На выездном приеме администрации жители дома № 15 по улице Комитетский лес пожаловались на аварийное состояние лестничных площадок у подъездов. По поручению местной администрации на этих участках были проведены неотложные работы, а вчера, 14 августа, их выполнение лично проверил глава наукограда Игорь Трифонов.

В ходе ремонта полностью демонтировали старые и небезопасные конструкции. Сотрудники управляющей компании изготовили и установили новые широкие ступени, крепкие перила, а также пандус и спуск для детских колясок, что повысило доступность входных групп.

В рамках рабочего выезда Трифонов также осмотрел ход комплексного ремонта подъездов в доме 13/26 на улице Тихомировой. Там сейчас выполняются покраска стен, замена плитки и освещения; подрядчик уже завершил работы в первом подъезде.

Все ключевые решения по отделке — от цвета стен до дизайна плитки — согласовывались с жильцами.

По словам администрации, дом 13/26 планируют полностью обновить к концу августа. Всего в 2025 году в Королеве запланировано отремонтировать свыше 100 подъездов в 29 домах.